Bonucci via dalla Juventus a giugno: la nuova squadra è sorprendente (Di domenica 16 aprile 2023) Leonardo Bonucci non è più un calciatore indispensabile per la Juventus, il difensore è ancora in grado di fare la differenza ma non viene preso in grande considerazione da Massimiliano Allegri. Il calciatore è comunque concentrato sulla stagione in corso con l'obiettivo di raggiungere il risultato più importante tra campionato ed Europa League. In campionato la Juvents è tornata pienamente in corsa anche per il quarto posto dopo i continui passi falsi delle squadre rivali. In Europa League i bianconeri si preparano per la partita di ritorno contro lo Sporting Lisbona con l'intenzione di confermare l'1-0 dell'andata. Sono in corso valutazioni sulla squadra della prossima stagione e il futuro di Bonucci inizia a tenere banco: l'addio al termine della stagione è molto probabile.

