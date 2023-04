Bologna-Milan 1-1 | Pioli ora urla | “Mancano due rigori” | Serie A News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - Tuckerismo : 1° (UCL), Napoli 2° (UCL), Lazio 3° (UCL), Milan 4° (EL), Juventus 5° (UCL), Inter (vincente UCL) 6° (UCL), Roma (v… - Chairman_BFC : Ultime 7 partite del #Bologna: 12 punti. 4 clean sheets. Vittorie contro Inter e Atalanta. Pareggi con Lazio e Mil… -

: 1 - 1 Napoli - Verona: 0 - 0 Inter - Monza: 0 - 1. Domenica 16 aprile 12:30: Lecce - Sampdoria (Dazn e Sky) 15:00 Torino - Salernitana (Dazn) 18:00 Sassuolo - Juventus (Dazn) 20:45: ...Il belga Charles De Ketelaere è tornato titolare nelcontro il, nel match del Dall'Ara di ieri, sabato 15 aprile, terminato con un deludente 1 - 1. E De Ketelaere ha nuovamente deluso. In modo clamoroso: spettrale, per certo il peggiore in ...Anche Saelemaekers può essere considerato un titolare aggiunto, però ildiper otto undicesimi era composto da panchinari conclamati. Un gruppetto eterogeneo: belle speranze come Thiaw ...

Pioli: "C'erano due rigori per noi". Thiago Motta: "Se su Rebic è penalty, andiamo tutti a casa" La Gazzetta dello Sport

Faticano a placarsi le polemiche post Bologna-Milan. La sfida del Dall'Ara, terminata 1-1 e vetrina di ben 10 cambi in formazione da parte di Pioli, ha ...Cresce sempre più l'attesa per Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di Champions League. Spalletti, che deve ribaltare lo 0-1 di San Siro, ha avuto risposte contraddittorie dal pareggio casalingo ...