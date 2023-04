Bologna-Milan 1-1, Casarin: “Pestone chiaro su Rebic” | Serie A News (Di domenica 16 aprile 2023) Paolo Casarin, ex arbitro ed ex designatore arbitrale in Serie A, ha parlato degli episodi da moviola di Bologna-Milan sul 'CorSera' Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 aprile 2023) Paolo, ex arbitro ed ex designatore arbitrale inA, ha parlato degli episodi da moviola disul 'CorSera'

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - sportli26181512 : Bologna, la curiosa trovata di Thiago Motta che sfotte il Milan: In conferenza stampa nel post gara tra Bologna e M… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #BolognaMilan 1-1, #Casarin al @Corriere: 'Pestone chiaro su #Rebic' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmila… -