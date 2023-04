Bologna-Milan 1-1, altri punti persi. Mercato, due nomi intriganti (Di domenica 16 aprile 2023) Le notizie più importanti su Bologna-Milan 1-1 pubblicate nella mattina di oggi, domenica 16 aprile 2023. Ma spazio anche al calcioMercato Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 aprile 2023) Le notizie più importanti su1-1 pubblicate nella mattina di oggi, domenica 16 aprile 2023. Ma spazio anche al calcio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - GoodOldsRich : RT @FabRavezzani: Il #Milan non vince a Bologna perché ha 3 attaccanti che insieme hanno fatto 5 gol in tutto il campionato e perché c’è un… - StefanoCasetta2 : RT @matteograndi: Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? -