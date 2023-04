Bollette, aumenti dietro l’angolo: l’allarme di Arera | Previsioni disastrose (Di domenica 16 aprile 2023) In arrivo nuovo aumento delle Bollette per tutti gli italiani. Scatta in queste ore l’allarme dell’Arera: le Previsioni sono disastrose. Nuovi aumenti per quanto riguarda le Bollette della luce per tutti gli italiani. In queste ore è spuntata fuori una nuova preoccupante previsione per tutti i cittadini. Andiamo quindi a vedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Tutti i dettagli riguardanti l’aumento dei prezzi – GranTennisToscana.itIn questi mesi in Italia abbiamo fortunatamente visto un periodo di raffreddamento dei prezzi. Adesso però il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione davanti alle commissioni riunite Finanze e Affari sociali alla Camera, ha segnalato un aumento nei prossimi mesi dei costi in bolletta. Gli ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 16 aprile 2023) In arrivo nuovo aumento delleper tutti gli italiani. Scatta in queste oredell’: lesono. Nuoviper quanto riguarda ledella luce per tutti gli italiani. In queste ore è spuntata fuori una nuova preoccupante previsione per tutti i cittadini. Andiamo quindi a vedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Tutti i dettagli riguardanti l’aumento dei prezzi – GranTennisToscana.itIn questi mesi in Italia abbiamo fortunatamente visto un periodo di raffreddamento dei prezzi. Adesso però il presidente di, Stefano Besseghini, in audizione davanti alle commissioni riunite Finanze e Affari sociali alla Camera, ha segnalato un aumento nei prossimi mesi dei costi in bolletta. Gli ...

