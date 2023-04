Bocciata dal ministero per la gestione della Sanità calabrese | la dirigente verso la promozione in Regione Lombardia

(Di domenica 16 aprile 2023) È la favorita per il ruolo di segretario generale di, incarico di prestigio nel quale succederebbe a Mauro Fabrizio Fasano. Giuseppina Panizzoli, giàsanitaria del Pirellone, piace a buona parte di Fratelli d’Italia, il partito che ha stravinto le elezioni, eppure il suo nome sta provocando diversi mugugni anche all’internocoalizione, essendo reduce da una controversa esperienza in Calabria: di stanza a Cosenza durante il Covid, ladi Panizzoli fuda un’ispezione del, ma al termine del mandato la dottoressa riuscì comunque a farsi riconoscere 50mila euro di premio per la “performance”. Il caso finì in Parlamento e ora torna come possibile inciampo sulla stradala segreteria generale. ...

Bocciata dal ministero per la gestione della Sanità calabrese, la dirigente verso la promozione in Regione… Il Fatto Quotidiano

Per scegliere il segretario generale servirà un bando, ma non è mistero che, in questi casi, molto dipenda anche dalla volontà politica, se non altro nei criteri di selezione. E allora è normale che ...