Blanco, la fidanzata risponde alle polemiche sulla canzone “Giulia” (Di domenica 16 aprile 2023) La nuova fidanzata di Blanco, Martina Valdes, ha risposto alle critiche sulla canzone "Giulia", contenuta nell'ultimo album L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 aprile 2023) La nuovadi, Martina Valdes, ha rispostocritiche", contenuta nell'ultimo album L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Un nuovo capitolo di successi è iniziato per Blanco che, dopo il triste epiteto di distruttore di fiori al Festival… - infoitcultura : Blanco, la fidanzata Martina Valdes rompe il silenzio sulla canzone che lui ha dedicato alla ex - infoitcultura : Blanco dedica una canzone alla ex fidanzata Giulia Lisioli e quella attuale (Martina Valdes) commenta: “Questa scel… - AllMusicItalia : Il nuovo disco di Blanco è partito col botto nello streaming. L'artista lo ha dedicato pubblicamente alla fidanzata… - blogtivvu : Blanco scrive una canzone per l’ex e scoppia il caos: l’attuale fidanzata interviene sui social – VIDEO -