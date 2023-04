Blanco, la fidanzata Martina Valdes rompe il silenzio sulla canzone che lui ha dedicato alla ex: “Voglio chiarire che…” (Di domenica 16 aprile 2023) Qualche giorno fa è uscito il nuovo album di Blanco dal titolo “Innamorato”. Tra i vari singoli del cantante i fan hanno subito notato la traccia intitolata “Giulia”, nome della sua ex fidanzata Giulia Lisoli. Blanco e la ragazza hanno interrotto la relazione dopo la partecipazione di lui al Festival di Sanremo 2022, dopo due anni di relazione. In seguito Blanco è stato paparazzato con Martina Valdes, sua attuale fidanzata. I fan hanno storto il naso di fronte ad una canzone che parlava della sua ex e hanno iniziato ad allarmarsi. Proprio Martina è intervenuta sui social, spiegando come stanno le cose: È il mio primo video parlato e sono molto a disagio per questo, però ci tenevo a spendere due parole per la ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 aprile 2023) Qualche giorno fa è uscito il nuovo album didal titolo “Innamorato”. Tra i vari singoli del cantante i fan hanno subito notato la traccia intitolata “Giulia”, nome della sua exGiulia Lisoli.e la ragazza hanno interrotto la relazione dopo la partecipazione di lui al Festival di Sanremo 2022, dopo due anni di relazione. In seguitoè stato paparazzato con, sua attuale. I fan hanno storto il naso di fronte ad unache parlava della sua ex e hanno iniziato adrmarsi. Proprioè intervenuta sui social, spiegando come stanno le cose: È il mio primo video parlato e sono molto a disagio per questo, però ci tenevo a spendere due parole per la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Blanco, la fidanzata Martina Valdes rompe il silenzio sulla canzone che lui ha dedicato alla ex: “Voglio chiarire… - leggoit : #Blanco e le polemiche al nuovo brano, la fidanzata Martina: «Vi spiego come stanno le cose» - StranieroNoemi : fossi stata nella fidanzata di blanco quando ha scoperto che ha dedicato una canzone alla sua ex avrei fatto la malora - Marti__Ml : La fidanzata di Blanco che spiega con compostezza il suo punto di vista, nonostante tutte le prese in giro ricevute… - notsorpresa : La fidanzata di Blanco che viene insultata da un anno a questa parte solo per essere la fidanzata di Blanco deve pu… -