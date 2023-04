‘Black Sabba’ | il rito delle streghe di Benevento raccontato alla Milano Design Week 2023

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della kermesse più seguita d’Europa, la, che vede a lavoro architetti,er e aziende di tutto il mondo operanti nel settore, laer Federica Ciotola presenta “Black Sabba”,sua prima collezione di product, ispirata a un tema legato al Sannio, suo luogo di origine. Il progetto nasce dvolontà di raccontare un momento centrale del culto della natura: il Sabba. Legatociviltà pagana per omaggiare la Dea della fecondità e allo spigeneratore che muove l’Universo, il sabba è stato praticato per molti anni a livello popolare. Gli Inquisitori e la cultura dominante lo hanno trasformato in seguito in un ...