BJK Cup 2023 | le possibili avversarie dell’Italia alle Finals e quando si svolgono Date | programma | regolamento

(Di domenica 16 aprile 2023) Sono terminate le 9 sfide che hanno caratterizzato le Billie Jean King Cup Qualifiersdi tennis decretando i tre quarti delle qualificate, che si disputeranno dal 7 al 12 novembre in sede da confermare e che vedevano già qualificate Svizzera (vincitrice 2022) ed Australia (finalista perdente 2022). Deve essere ancora assegnata una wild card. Si sono registrate due vittorie in trasferta: l’Italia è passata in Slovacchia al doppio decisivo, mentre la Francia ha vinto per 1-3 in Gran Bretagna. In campo neutro, invece, è arrivato il successo per 1-3 della Repubblica Ceca sull’Ucraina. Fattore campo rispettato negli altri sei confronti: l’unico 4-0 è degli USA sull’Austria, mentre vincono per 3-1 la Spagna sul Messico, la Germania sul Brasile ed il Kazakistan sulla Polonia. Serve il doppio decisivo, invece, al Canada per ...