Bing AI, Swiftkey pronta ad accogliere il nuovo chatbot per iOs e Android (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid A pochi giorni dall’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) nella versione Beta di Swiftkey, Microsoft sembra pronta per un altro significativo passo nell’implementazione dell’IA nei suoi prodotti digitali. La casa di Redmond ha infatti avviato il lancio del chatbot Bing AI su Swiftkey per iOS e Android. Bing AI: tutte le novità inerenti l’intelligenza artificiale Questo movimento di Microsoft rappresenta un’ulteriore avanzata nella competizione con Google nell’ambito dell’IA generativa, che coinvolge sia i browser web come Edge e Chrome, sia le tastiere digitali come Swiftkey e GBoard. Swiftkey, in particolare, dispone già di funzioni basate sull’IA che consentono alla tastiera third-party per ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoA pochi giorni dall’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) nella versione Beta di, Microsoft sembraper un altro significativo passo nell’implementazione dell’IA nei suoi prodotti digitali. La casa di Redmond ha infatti avviato il lancio delAI super iOS eAI: tutte le novità inerenti l’intelligenza artificiale Questo movimento di Microsoft rappresenta un’ulteriore avanzata nella competizione con Google nell’ambito dell’IA generativa, che coinvolge sia i browser web come Edge e Chrome, sia le tastiere digitali comee GBoard., in particolare, dispone già di funzioni basate sull’IA che consentono alla tastiera third-party per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Bing AI, Swiftkey pronta ad accogliere il nuovo chatbot per iOs e Android - - webtrek_it : Microsoft l'anno scorso ha dichiarato che avrebbe terminato il supporto per SwiftKey su iPhone, poi solo poche sett… - AIopenmind : Con SwiftKey Beta e Bing Chat è possibile personalizzare il tono delle proprie chat in base alle situazioni.… - CF22092013 : RT @CeotechI: Bing Chat è disponibile per tutti sulla tastiera SwiftKey #Android #App #BingChat #ChatBot #ChatGPT #GPT4 #IA #Keyboard #Micr… - CeotechI : RT @CeotechI: Bing Chat è disponibile per tutti sulla tastiera SwiftKey #Android #App #BingChat #ChatBot #ChatGPT #GPT4 #IA #Keyboard #Micr… -