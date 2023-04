Bimbo di 4 anni muore dopo caduta per emorragia cerebrale: i genitori lo avevano portato in ospedale ma era stato dimesso (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Gazzetta del Sud . I genitori dopo la caduta hanno portato il piccolo all'ospedale Fogliani di Milazzo dove però i sanitari avrebbero accertato che le ... Leggi su lastampa (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Gazzetta del Sud . Ilahannoil piccolo all'Fogliani di Milazzo dove però i sanitari avrebbero accertato che le ...

