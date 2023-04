Bimbo di 4 anni muore dopo caduta per emorragia cerebrale (Di domenica 16 aprile 2023) Un Bimbo di 4 anni è morto ieri per un'emorragia celebrale al Policlinico di Messina che potrebbe essere stata determinata da una caduta accidentale avvenuta all'interno dell'abitazione nella quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Undi 4è morto ieri per un'celebrale al Policlinico di Messina che potrebbe essere stata determinata da unaaccidentale avvenuta all'interno dell'abitazione nella quale ...

