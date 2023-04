Bimbo appena nato viene abbandonato fra i rifiuti: ecco l’incredibile dettaglio che cosa lo salva (Di domenica 16 aprile 2023) Una storia che riempie il cuore di commozione: un Bimbo abbandonato subito dopo la nascita nel modo peggiore. Questa piccola creatura, a pochi giorni dalla sua nascita, sperimenta già il gusto amaro della vita. Ma “qualcosa” su di lui l’ha aiutato a sopravvivere. Nonostante fosse così piccolo, la sua forza e la sua caparbietà sono L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 16 aprile 2023) Una storia che riempie il cuore di commozione: unabbandosubito dopo la nascita nel modo peggiore. Questa piccola creatura, a pochi giorni dalla sua nascita, sperimenta già il gusto amaro della vita. Ma “qual” su di lui l’ha aiutato a sopravvivere. Nonostante fosse così piccolo, la sua forza e la sua caparbietà sono L'articolo proda La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto… - giuseppe200689 : RT @AurelianoBoni: In un Paese serio, dove le leggi si fanno rispettare, questi due, appena rientrati in Italia con quel poveri bimbo innoc… - 91LOUIST4R : un bimbo appena nato?? - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #messina, bimbo di 4 anni cade in casa e muore per emorragia cerebrale: i medici lo avevano appena dimesso dal pronto s… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #messina, bimbo di 4 anni cade in casa e muore per emorragia cerebrale: i medici lo avevano appena dimesso dal pronto socco… -