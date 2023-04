Bimbi non riconosciuti in Bergamasca, cinque casi ogni anno: parti in sicurezza (Di domenica 16 aprile 2023) L’AIUTO. Gli ospedali: «Garantiti le cure e l’anonimato». Al Papa Giovanni: «Concedere più tempo per ripensarci». Al Bolognini attivati psicologa e «volontaria dedicata». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 16 aprile 2023) L’AIUTO. Gli ospedali: «Garantiti le cure e l’anonimato». Al Papa Giovanni: «Concedere più tempo per ripensarci». Al Bolni attivati psicologa e «volontaria dedicata».

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : I nazisti non volevano formare delle persone ma soltanto allevare soldati. Oggi, nelle classi italiane, una campagn… - SimoneAlliva : #famigliearcobaleno in sintesi: il Governo #Meloni fa pressione politica su una Procura (Padova) per togliere le m… - fratotolo2 : Perché non cominciamo con l’indottrinamento quando i bimbi sono ancora nella culla? Un fazzoletto rosso invece de… - decreation : RT @Ferula18: Li abbiamo colonizzati, trattati come bestie ma nostra signora del fascio non chiede scusa perché non c'è nesso. Si fa fotogr… - EnzoCaruso1975 : RT @Ferula18: Li abbiamo colonizzati, trattati come bestie ma nostra signora del fascio non chiede scusa perché non c'è nesso. Si fa fotogr… -