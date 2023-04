“Bimba di 7 anni arrestata e interrogata” La storia choc

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 aprile 2023) Cuba: la polizia arresta e interroga una bambina di 7 anni per "poco fervore rivoluzionario" Funzionari della sicurezza dello stato comunista a Camagüey, Cuba, giovedì hanno arrestato e interrogato Katherin Acosta Peña, sette anni, a causa di sua madre, la dissidente Marisol Peña Cobas, accusata di corruzione di giovani per non aver indottrinato la Acosta al comunismo. La Peña – che ha trascorso un mese in isolamento dopo essersi unita alle proteste anticomuniste dell'11 luglio 2021 – ha rivelato a fine marzo che le autorità cubane l'avevano arrestata per il reato di "atti contro il normale sviluppo dei minori" perché si era rifiutata di insegnare sua figlia ad amare la famiglia Castro e il suo presidente, Miguel Díaz-Canel. Peña è attualmente libera su cauzione. L'interrogatorio della bambina di sette anni è l'ultimo ...