Bikini Off | la app che ' spoglia' le persone spopola tra i ragazzi e a scuola L' allarme del Garante dell' infanzia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gapetv : RT @tempoweb: Spogliavano le compagne di classe con la app: 14enni rischiano grosso #Roma #15aprile - tempoweb : Spogliavano le compagne di classe con la app: 14enni rischiano grosso #Roma #15aprile -

Si invia una foto di una persona vestita e si riceve indietro l'immagine della stessa persona senza vestiti, nuda . A crearla è l' intelligenza artificiale di Bikinioff l'applicazione, cui si accede ...... si chiama. È un bot, cioè un programma che esegue azioni ripetitive come un robot, un nuovo fenomeno legato all'utilizzo di cellulari e applicazioni. Secondo chi indaga 'questo è il primo ...... folti, crespi e tanti guarda le foto La skincare e i rituali beauty da- sider Per quanto ... Salma Hayek splendida in(anche) per i suoi 56 anni Maschere oro a parte, uno dei suoi segreti ...

Bikini Off, la app che spoglia le persone spopola tra i ragazzi (e a scuola). L'allarme del Garante dell'infan leggo.it

Si invia una foto di una persona vestita e si riceve indietro l'immagine della stessa persona senza vestiti, nuda. A crearla è l'intelligenza artificiale di ...T he Yellowstone prequel 1923 stars Hollywood legends like Helen Mirren and Harrison Ford, but a relative newcomer has proven herself to be a scene-stealer. Before 1923, Julia Schlaepfer appeared in ...