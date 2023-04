Biglietti Citta – Genoa (Di domenica 16 aprile 2023) CittaDELLA – Genoa SI GIOCHERÀ AL TOMBOLATO SABATO PROSSIMO 22 APRILE, CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 14.00. Prevendita attiva su TICKETONE da martedì 18 aprile alle ore 10.00. Per le richieste di accredito GIORNALISTI e FOTOGRAFI, TESSERE CONI, AIA e FIGC e per gli OSSERVATORI di altre società cliccare QUI. Modalità di acquisto: ON-LINE sul circuito TICKETONE (clicca QUI per acquistare). PUNTI VENDITA TICKETONE, clicca QUI per trovare la rivendita più vicina a te.Vi segnaliamo la TABACCHERIA BARALDO in via Roma 41 a Cittadella, aperta ogni giorno ad esclusione della domenica pomeriggio. CASSE DEL TOMBOLATO: SOLO IL GIORNO GARA A PARTIRE DALLE ORE 11.30. QUESTI I PREZZI:(On-line e rivendite applicato un costo di commissione carta di credito di € 1,50) TRIBUNA COPERTA EST INTERO BOTTEGHINO: € 14,00 UNDER 14 BOTTEGHINO: € 7,00 INTERO WEB/PV: ... Leggi su seriea24 (Di domenica 16 aprile 2023)DELLA –SI GIOCHERÀ AL TOMBOLATO SABATO PROSSIMO 22 APRILE, CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 14.00. Prevendita attiva su TICKETONE da martedì 18 aprile alle ore 10.00. Per le richieste di accredito GIORNALISTI e FOTOGRAFI, TESSERE CONI, AIA e FIGC e per gli OSSERVATORI di altre società cliccare QUI. Modalità di acquisto: ON-LINE sul circuito TICKETONE (clicca QUI per acquistare). PUNTI VENDITA TICKETONE, clicca QUI per trovare la rivendita più vicina a te.Vi segnaliamo la TABACCHERIA BARALDO in via Roma 41 adella, aperta ogni giorno ad esclusione della domenica pomeriggio. CASSE DEL TOMBOLATO: SOLO IL GIORNO GARA A PARTIRE DALLE ORE 11.30. QUESTI I PREZZI:(On-line e rivendite applicato un costo di commissione carta di credito di € 1,50) TRIBUNA COPERTA EST INTERO BOTTEGHINO: € 14,00 UNDER 14 BOTTEGHINO: € 7,00 INTERO WEB/PV: ...

