Biasin: «Inter, annata con 2 finali estremi. La minima speranza 1…»

Fabrizio Biasin ha parlato della stagione in corso dell'Inter di Simone Inzaghi che può avere due finali molto differenti.

Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin. "Meno di 2 mesi al termine della stagione L'annata dell'Inter può avere ancora 2 finali estremi: 1) Leggendaria2) Fallimentare Il fatto che esista una minima speranza 1) non consente neppure una liberatoria incazzatura totale. Ecco, questa cosa è decisamente molto Interista".

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin

