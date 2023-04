Bettino Craxi, il ricordo della figlia Stefania: «Gelosissimo e molto fisico. Lasciò i fiori dove fucilarono Mussolini» (Di domenica 16 aprile 2023) «La domenica andavamo a passeggiare sul lago di Como. Un giorno ci trovammo davanti al cancello contro cui fu fucilato il Duce. Il cartello diceva: fatto storico. Craxi si indignò: “Che ipocrisia, si vergognano di quello che hanno fatto!”. Così mi portò a comprare un mazzo di fiori e a deporli dove era morto Mussolini». È uno degli aneddoti che Stefania Craxi racconta ad Aldo Cazzullo in una lunga intervista sul Corriere della Sera in cui la senatrice di Forza Italia parla di suo padre, Bettino Craxi. L’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito socialista fu travolto da Tangentopoli e trovò rifugio in Tunisia, ad Hammamet, dove morì nel 2000. «Craxi si assunse, lui solo, una responsabilità ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) «La domenica andavamo a passeggiare sul lago di Como. Un giorno ci trovammo davanti al cancello contro cui fu fucilato il Duce. Il cartello diceva: fatto storico.si indignò: “Che ipocrisia, si vergognano di quello che hanno fatto!”. Così mi portò a comprare un mazzo die a deporliera morto». È uno degli aneddoti cheracconta ad Aldo Cazzullo in una lunga intervista sul CorriereSera in cui la senatrice di Forza Italia parla di suo padre,. L’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito socialista fu travolto da Tangentopoli e trovò rifugio in Tunisia, ad Hammamet,morì nel 2000. «si assunse, lui solo, una responsabilità ...

