Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo in visita: “Tutto bene” (Di domenica 16 aprile 2023) Ha confermato l'uscita del Cavaliere dalla terapia intensiva Pollice alzato e sorriso sulle labbra, Paolo Berlusconi, arrivando in auto all’ospedale San Raffaele, ha confermato ai cronisti l’uscita del fratello dalla terapia intensiva. “Tutto bene”, ha detto, invitando però alla cautela con un gesto della mano e le parole “piano, piano”. “Mi auguro che il vostro lavoro finisca presto, vuol dire che va Tutto bene”, ha aggiunto Paolo Berlusconi congedando i giornalisti, prima di andare in visita al fratello nel reparto del primo piano del padiglione Q, due piani sopra la terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) Ha confermato l'uscita del Cavaliere dalla terapia intensiva Pollice alzato e sorriso sulle labbra,, arrivando in auto all’ospedale San Raffaele, ha confermato ai cronisti l’uscita deldalla terapia intensiva. “”, ha detto, invitando però alla cautela con un gesto della mano e le parole “piano, piano”. “Mi auguro che il vostro lavoro finisca presto, vuol dire che va”, ha aggiuntocongedando i giornalisti, prima di andare inalnel reparto del primo piano del padiglione Q, due piani sopra la terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva: ora è ricoverato in un reparto ordinario del San Raffaele - infoitinterno : Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo in visita: 'Tutto bene' - infoitinterno : Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo in visita: 'Tutto bene' - fisco24_info : Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo in visita: 'Tutto bene': (Adnkronos) - Ha confermato l'uscita del Cavalier… - ledicoladelsud : Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo in visita: “Tutto bene” -