Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva (Di domenica 16 aprile 2023) dodicesimo giorno di ricovero in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso una notte “tranquilla”, l’undicesima nel reparto dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier non è previsto prima di domani. Quella di sabato per Silvio Berlusconi era stata una giornata di riposo, l’undicesima trascorsa nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Nessuno dei familiari è stato visto far visita all’ex premier, né gli amici più ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023)di ricovero incardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso una notte “tranquilla”, l’undicesima nel reparto dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è statolo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier non è previsto prima di domani. Quella di sabato per Silvioera stata una giornata di riposo, l’undicesima trascorsa nel reparto didel San Raffaele di Milano. Nessuno dei familiari è stato visto far visita all’ex premier, né gli amici più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CesareMontanari : RT @danilopaparelli: Silvio #Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di #Milano, soffre di una grave patologia del #sangue: la l#eucemia mie… - infoitinterno : Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva - PressReview99 : Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva - mohammadali_im1 : #Berlusconi ricoverato, Zangrillo: “Situazione tranquilla” - BinaryOptionEU : RT 'Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva . #Adnkronos -

Veronica Lario si lancia nel fitness: la nuova vita dell'ex moglie di Silvio Veronica Lario dopo Silvio Berlusconi si butta nell'imprenditoria del fitness e rileva le quote nella società Ippocampo Mentre il leader di Forza Italia, Silvio Berlusoni, è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano ... Il circo e la giustizia Il meccanismo perverso che sovrintende al circuito mediatico - giudiziario che ha ridotto ai minimi termini il garantismo in questo Paese non conosce limiti. Mentre Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva - come tutti sanno - spunta l'ultima trovata del cantastorie Salvatore Baiardo, che avrebbe parlato con Massimo Giletti di una foto del '92 che ritrarrebbe ... Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva ...Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l'ex premier ha trascorso una notte 'tranquilla', l'undicesima nel reparto dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo ... Veronica Lario dopo Silviosi butta nell'imprenditoria del fitness e rileva le quote nella società Ippocampo Mentre il leader di Forza Italia, Silvio Berlusoni, è ancoraall'ospedale San Raffaele di Milano ...Il meccanismo perverso che sovrintende al circuito mediatico - giudiziario che ha ridotto ai minimi termini il garantismo in questo Paese non conosce limiti. Mentre Silvioin terapia intensiva - come tutti sanno - spunta l'ultima trovata del cantastorie Salvatore Baiardo, che avrebbe parlato con Massimo Giletti di una foto del '92 che ritrarrebbe ....... A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l'ex premier ha trascorso una notte 'tranquilla', l'undicesima nel reparto dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è statolo ... Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva Adnkronos Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva Dodicesimo giorno di ricovero in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso ... Altra notte tranquilla per Berlusconi Un’altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi. Si tratta la dodicesima che ha trascorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 apr ... Dodicesimo giorno di ricovero in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso ...Un’altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi. Si tratta la dodicesima che ha trascorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 apr ...