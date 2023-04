Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva (Di domenica 16 aprile 2023) Ancora una notte "tranquilla" per il leader di Forza Italia. Nessun bollettino prima di domani dodicesimo giorno di ricovero in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso una notte “tranquilla”, l’undicesima nel reparto dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier non è previsto prima di domani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) Ancora una notte "tranquilla" per il leader di Forza Italia. Nessun bollettino prima di domanidi ricovero incardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso una notte “tranquilla”, l’undicesima nel reparto dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è statolo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier non è previsto prima di domani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

