Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva (Di domenica 16 aprile 2023) dodicesimo giorno di ricovero in terapia intensiva cardio - toraco - vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l'ex premier ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023)di ricovero incardio - toraco - vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l'ex premier ha ...

