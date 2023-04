Berlusconi lascia la terapia intensiva: trasferito in un reparto di degenza ordinaria (Di domenica 16 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, all'ospedale San Raffaele... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Silviohato laed è statoin undi, all'ospedale San Raffaele...

Berlusconi lascia la terapia intensiva: trasferito in un reparto di degenza ordinaria Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, all'ospedale San Raffaele dov'è ricoverato dal 5 aprile. Le condizioni dell'attuale patron del ... Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva AGI - Il leader di Forza Italia lascia il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato dal 5 aprile scorso. Silvio Berlusconi passa quindi in un reparto di degenza ordinaria, dove in ogni caso ...