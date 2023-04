Berlusconi lascia la terapia intensiva | è in un reparto ordinario al San Raffaele

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffae… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi lascia dopo 12 giorni la terapia intensiva del San Raffaele: trasferito in un reparto di degenza… - SkyTG24 : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva, trasferito in reparto di degenza ordinaria - MauroCapozza : RT @petergomezblog: Silvio Berlusconi lascia dopo 12 giorni la terapia intensiva del San Raffaele: trasferito in un reparto di degenza ordi… - petergomezblog : Silvio Berlusconi lascia dopo 12 giorni la terapia intensiva del San Raffaele: trasferito in un reparto di degenza… -

Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silviola terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, è il "costante ...Toscana, 16 aprile 2023terapia intensiva e trasferito in reparto, Salvini: In bocca al lupo a Silvio "leggevo adesso in agenzia il fatto che è stato trasferito dalla terapia intensiva a un reparto l'amico ...Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio dei ministri italiano Silviola terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, domenica, il ...

Berlusconi lascia la terapia intensiva: trasferito in un reparto di degenza ordinaria La Gazzetta dello Sport

In questa edizione: Migranti, nominato nuovo commissario, Berlusconi lascia la terapia intensiva, Ucraina, feroci combattimenti a Bakhmut, Sudan, infuriano gli scontri, Strage di Erba. Il Pg: riaprire ...Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 5 aprile a causa delle ...