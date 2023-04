Berlusconi lascia la terapia intensiva: “condizioni in miglioramento” (Di domenica 16 aprile 2023) Il Monza vola sempre più nel campionato di Serie A, la squadra di Palladino è stata protagonista di una grande impresa a San Siro contro l’Inter: la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un colpo di testa siglato da Caldirola. La vittoria è stata dedicata a Silvio Berlusconi, presidente del Monza e reduce da seri problemi di salute. Sono arrivati nuovi importanti aggiornamenti sulle condizioni di Berlusconi: dopo 12 giorni l’ex presidente del Consiglio lascia la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. La decisione è arrivata in seguito al “costante miglioramento” del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 aprile 2023) Il Monza vola sempre più nel campionato di Serie A, la squadra di Palladino è stata protagonista di una grande impresa a San Siro contro l’Inter: la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un colpo di testa siglato da Caldirola. La vittoria è stata dedicata a Silvio, presidente del Monza e reduce da seri problemi di salute. Sono arrivati nuovi importanti aggiornamenti sulledi: dopo 12 giorni l’ex presidente del Consiglioladell’ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. La decisione è arrivata in seguito al “costante” del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio ...

