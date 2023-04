Berlusconi ha concluso la terapia intensiva, trasferito in reparto (Di domenica 16 aprile 2023) Al dodicesimo giorno di ricovero all'ospedale san Raffaele di Milano, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha concluso il trattamento in terapia intensiva ed è stato trasferito in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Al dodicesimo giorno di ricovero all'ospedale san Raffaele di Milano, il presidente di Forza Italia Silviohail trattamento ined è statoin un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francesco_9809 : RT @cjmimun: Berlusconi ha concluso la terapia intensiva, trasferito in reparto Confalonieri e la figlia Marina anche oggi in visita al sa… - cjmimun : Berlusconi ha concluso la terapia intensiva, trasferito in reparto Confalonieri e la figlia Marina anche oggi in v… - aliberti_p : @Pandivia1 @GiovaQuez Meloni è stata ministro nel governo Berlusconi non lasciando nessuna traccia se non nei bilan… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi'. Così Paolo, il fratello di Silvio Berlusconi, ha parlato co… -