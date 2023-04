Berlusconi fuori dalla terapia intensiva. Filtra una battuta: "Se Renzi vuole..." (Di domenica 16 aprile 2023) Il giaguaro Silvio Berlusconi, anzi il leone Berlusconi colpisce ancora. Il leader di Forza Italia, secondo quanto appreso dall'agenzia Adnkronos, è uscito dalla terapia intensiva ed è stato spostato a un reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato 12 giorni fa per curare una infezione polmonare aggravata dalla leucemia mielomonocitica cronica che gli era stata diagnosticata due anni fa. Sabato il suo medico personale e direttore dello stesso reparto, Alberto Zangrillo, aveva parlato di situazione tranquilla. Tranquilla è stata anche l'ultima notte, e forse per questo i medici che lo monitorano 24 ore su 24 hanno deciso di spostarlo in un reparto ordinario. Poco dopo le 17 è arrivata al San Raffaele la figlia Marina, che quotidianamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Il giaguaro Silvio, anzi il leonecolpisce ancora. Il leader di Forza Italia, secondo quanto appreso dall'agenzia Adnkronos, è uscitoed è stato spostato a un reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato 12 giorni fa per curare una infezione polmonare aggravataleucemia mielomonocitica cronica che gli era stata diagnosticata due anni fa. Sabato il suo medico personale e direttore dello stesso reparto, Alberto Zangrillo, aveva parlato di situazione tranquilla. Tranquilla è stata anche l'ultima notte, e forse per questo i medici che lo monitorano 24 ore su 24 hanno deciso di spostarlo in un reparto ordinario. Poco dopo le 17 è arrivata al San Raffaele la figlia Marina, che quotidianamente ...

juventusfans : #Farsopoli, #Ravezzani: 'Molti anni fa, un personaggio direttamente coinvolto in #Calciopoli mi disse: #Moggi e… - MatteoRichetti : L'unico leader dell'opposizione che ha augurato pronta e piena guarigione a #Berlusconi, riconoscendogli di essere… - TuttoMercatoWeb : Silvio Berlusconi fuori dalla terapia intensiva. E' stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria - Libero_official : #Berlusconi fuori dalla terapia intensiva: spostato in un reparto ordinario. #Barelli a #Renzi: 'Il generale di… - PianetaMilan : Ex #Milan, buone notizie per #Berlusconi: fuori dalla terapia intensiva #SempreMilan

