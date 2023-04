Berlusconi | arrivano ottime notizie | lasciata la terapia intensiva

(Di domenica 16 aprile 2023) Non sono finite lepositive per il Monza, i biancorossi nella giornata di ieri hanno consolidato la salvezza ottenendo una vittoria contro l’Inter a San Siro. Il successo per 1-0 ha permesso ai ragazzi di mister Palladino il raggiungimento della quota 38 punti in classifica provocando l’undicesima sconfitta in campionato per i nerazzurri.lascia la, condizioni in miglioramento: la situazione Silvio, presidente del Monza Un’ulteriore notizia ottima è arrivata nel pomeriggio. Infatti, il presidente Silvioha lasciato laed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Le condizioni dell’attuale patron del Monza sono in netto miglioramento dopo che era stato ...

Il cavaliere sta meglio: sospiro di sollievo per Silvio Berlusconi. L'ex premier sarebbe uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, in cui era ricoverato da ...Intorno all’ora di pranzo dallo stesso cancello è stata vista entrare e poi uscire l’auto che nei giorni scorsi ha accompagnato in visita Marina Berlusconi, primogenita del Cav Nessun bollettino medic ...