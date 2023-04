Berlino ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 16 aprile 2023) Svolta in Germania. Come da programma il Paese haletrein. LeIsar 2 (sud-est), Neckarwestheim (sud-ovest) ed Emsland (nord-ovest) sono state disconnesse dalla rete elettrica prima di mezzanotte. Lo ha reso noto la società energetica Rwe, parlando di “fine di un’era”. Lo spegnimento degli ultimi reattori completa un percorso avviato dopo il disastro di Fukushima in Giappone, nel 2011, che aveva convinto il cancelliere Angela Merkel a chiudere con leatomiche. L’uscita definitiva era stata prevista per la fine del dicembre 2022, ma a causa della crisi energetica provocata dalla guerra della Russia in Ucraina il governo di Olaf Scholz aveva deciso un prolungamento della produzione delle ...