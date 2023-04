Benfica | Schmidt | «Inter? La prossima settimana vogliamo tornare a rendere felici i tifosi»

(Di domenica 16 aprile 2023) Roger, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta in campionato contro il Chaves. Ecco le sue dichiarazioni Roger, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta in campionato contro il Chaves. PAROLE – «Siamo delusi e frustrati i ragazzi hanno fatto del loro meglio ma perdere fa parte del calcio. Rimarremo uniti: esperienze come questa ci fanno crescere. La squadra ha già dimostrato di saper reagire. Contestazione? Possono fare quello che vogliono, so che isono delusi ma laa renderli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

