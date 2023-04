Benfica contro gli arbitri anche in campionato: “Rigore su Otamendi ignorato dal VAR” (Di domenica 16 aprile 2023) Si conclude con altre polemiche la settimana del Benfica, che dopo quelle relative al match di Champions Legue contro l’Inter ora si concentra sul campionato. Il club ha accusto la classe arbitrale in un comunicato emanato dopo la sconfitta patita contro lo Chaves ieri sera: “Nei giorni scorsi abbiamo assistito a dichiarazioni pubbliche con il chiaro obiettivo di fare pressione sull’arbitro e, nello specifico, condizionare il rendimento del VAR. Nell’ultimo minuto di recupero un Rigore su Otamendi è stato ignorato dal VAR”, si legge. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Si conclude con altre polemiche la settimana del, che dopo quelle relative al match di Champions Leguel’Inter ora si concentra sul. Il club ha accusto la classe arbitrale in un comunicato emanato dopo la sconfitta patitalo Chaves ieri sera: “Nei giorni scorsi abbiamo assistito a dichiarazioni pubbliche con il chiaro obiettivo di fare pressione sull’arbitro e, nello specifico, condizionare il rendimento del VAR. Nell’ultimo minuto di recupero unsuè statodal VAR”, si legge. SportFace.

