Benedetta Vari e Mattia Zenzola | il bacio sulle labbra non era previsto | ma c’è una spiegazione

Leggi su biccy

(Di domenica 16 aprile 2023) Ilche si sono scambiati a fine esibizionead Amici ha fatto molto chiacchierare. Questo perché chi conosceva la coreografia sapeva benissimo che non era, come invece lo era quello di un paio di puntate fa. Sono ormai diventata bimba di#Amici22 pic.twitter.com/lshFzSZTCU — ? ? ? ? (@Lov Ciro) April 15, 2023 Ci sarebbe però unadietro questoe non c’entrerebbe niente il lato romantico. A spiegarlo è stato un user di Twitter pubblicando anche dei video a supporto. “Matti voleva dare unsulla guancia a, gesto che fa sempre e senza mai alcun ...