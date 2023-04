(Di domenica 16 aprile 2023) Hanno sorpreso i presenti entrando nello stadio travestiti da disinfestatori, con al seguito uno striscione dalla scritta “derattizzazione”. Ma le sorprese non erano finite. Dopo l’ingresso inusuale, hanno iniziato a scaraventare sugli avversari. La vicenda, a dir poco incredibile, è andata in scenail massimo campionato di calcio in, allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi,iltra Standard Liegi e, terminato 3-1 a favore dei padroni di casa. Nei giorni precedenti, idelavevano già preso di mira gli avversari sui social network, additandoli simpaticamente come “”: ma nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe successola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Belgio, volano topi morti durante il derby vallone: a scagliarli i tifosi dello Charleroi - orax1972 : RT @sportmediaset: Incredibile nel derby di Liegi, volano topi morti: 'Derattizzazione' #derby #standard #Charleroi #topimorti https://t.c… - sportmediaset : Incredibile nel derby di Liegi, volano topi morti: 'Derattizzazione' #derby #standard #Charleroi #topimorti -

... i petali della margheritavia tra chi è d'accordo e chi contrario, intanto nelle nazionali ... In, per esempio, a 18 anni raggiungono lo stesso numero di ore di lavoro che noi tocchiamo a ...Il noleggio a lungo termine e il leasing operativo come "" della transizione all'... Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania,, Olanda, Portogallo, Polonia, Lussemburgo e Austria. ...... aggiungete dei testi in inglese perché in fin dei conti siamo in Inghilterra ma anche ined ... servite caldo come impongono queste vicende di amori, tradimenti, intrighi dove le teste...

Belgio, incredibile nel derby Vallone: volano topi morti - Sportmediaset Sport Mediaset

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I protagonisti del lancio erano travestiti da disinfettatori e portavano uno striscione con scritto "derattizzazione" ...