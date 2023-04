Belgio | i tifosi dello Charleroi lanciano topi morti contro i rivali dello Standard Liegi

(Di domenica 16 aprile 2023) Un episodio disgustoso in: venerdì, durante la partita di campionato tra(vinta dallo3-1), ihanno lanciatodella squadra avversaria. Le Parisien racconta: “La partita è stata interrotta per pochi minuti dopo il lancio di fumogeni sul prato. Ma la situazione si è aggravata quando ihanno lanciato una dozzina didipinti di rosso (i colori) in direzione dei loro ...

Ignobile gesto nel corso del match tra Standard Liegi e Charleroi: topi morti lanciati contro i tifosi di casa ...