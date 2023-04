Behrami | «Inzaghi non fa scelte | gestione della rosa sbagliata»

(Di domenica 16 aprile 2023) Valonnon si spiega su Dazn il rendimento altalenante dell’Inter, o meglio lo fa trovando in Simoneil responsabile principale per un motivo preciso. GERARCHIE – Secondo Valonladei giocatori nell’Inter è: «Col Benfica sono stati coinvolti 13 giocatori contando i subentrati che hanno fatto bene. Gli altri sono giocatori in cerca di sicurezze, i vari Asllani o Lukaku non ti puoi permettere di metterli tutti insieme. Lì devi fare delle, questa è la prima squadra poi se gli altri vogliono entrare e dare una mano alla squadra bene. Se si entra col muso, pensando di essere i titolari, ti ritrovi queste situazioni che l’Inter vive da mesi. Lo stesso Gosens, de Vrij sono convinti nella testa di dover giocare e questo lo paghi. Tutto parte ...

