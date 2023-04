Beautiful | anticipazioni 17 aprile | momenti decisivi per Carter | Steffy e Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 16 aprile 2023)17: colpo di scena pere Paris! Intantodecidono di riferire a Taylor la verità su Brooke e Deacon.17chiude con Paris Sembrava chefosse propenso ad iniziare una storia con Paris e a trascorrere una serata romantica con lei, ma la minaccia da parte di Grace cambierà tutto. L’uomo dirà alla Buckingham che è meglio smettere di frequentarsi per via di Zende e perché non vuole complicare il suo rapporto anche lavorativo coi Forrester, dopo quanto è successo con Quinn. Come la prenderà Paris? Scoprirà che dietro a tutto questo c’è lo zampino di sua madre?...