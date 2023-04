Beatriz Flamini | oltre 500 giorni in una grotta | «Sono rimasta al 21 novembre 2021»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Non sapeva della guerra in Ucraina e della morte della regina Elisabetta. L'alpinista e scalatrice Beatriz Flamini… - Agenzia_Ansa : Spagna, un'alpinista ha trascorso 500 giorni isolata in una grotta: è record. Beatriz Flamini per tutto il periodo… - fanpage : Beatriz Flamini, 50 anni, è tornata alla luce venerdì, infrangendo il primato mondiale di sopravvivenza sotto terra… - ettoreavanzini : Beatriz Flamini è stata per oltre 500 giorni in una grotta sotterranea, da sola. Dopo un periodo così lungo da sola… - sagaarttora : RT @ilpost: L’atleta spagnola che è stata 500 giorni isolata in una grotta -

Quando l'alpinista spagnolaè entrata per la prima volta nella grotta di Los Gauchos, nella provincia di Granada, non era ancora scoppiata la guerra in Ucraina , la Regina Elisabetta II era ancora in vita e il ...Dal 21 novembre 2021 la sportiva non ha avuto contatti diretti con altre persone: il cibo le veniva fornito dall'esterno attraverso un cunicolo preparato in precedenza e le sue principali occupazioni ...E' rimasta sottoterra, in una grotta per 500 giorni. L'equivalente di un anno e mezzo., l'alpinista e scalatrice spagnola, ha vissuto in isolamento completo, a 70 metri di profondità, in un habitat inospitale, estranea a quanto stava accadendo nel mondo di sopra. Non ha ...

L’atleta spagnola che è stata 500 giorni isolata in una grotta Il Post

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...