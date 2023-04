Beach volley, World Tour 2023. TRIONFO AZZURRO! Gottardi/Menegatti vincono a Saquarema (Di domenica 16 aprile 2023) TRIONFO azzurro sulla sabbia brasiliana di Saquarema! Marta Menegatti e Valentina Gottardi conquistano la prima vittoria in carriera assieme al Challenge brasiliano. Le azzurre hanno completato il torneo perfetto senza sconfitte battendo in finale 2-1 le brasiliane Taina/Victoria. Una vera battaglia, la seconda di giornata dopo la semifinale, per le azzurre che hanno perso 19-21 il primo set. Secondo set pieno di emozioni, concluso ai vantaggi con la vittoria delle azzurre con il punteggio di 25-23. Buono l’avvio delle italiane nel tie break, con le brasiliane che non riescono più a raggiungerle fino al 15-11 che ha regalato il successo alle azzurre. In semifinale Menegatti/Gottardi avevano faticato non poco ad avere la meglio sulle lituane Paulikiene/Raupelyte dopo un’ora di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)azzurro sulla sabbia brasiliana di! Martae Valentinaconquistano la prima vittoria in carriera assieme al Challenge brasiliano. Le azzurre hanno completato il torneo perfetto senza sconfitte battendo in finale 2-1 le brasiliane Taina/Victoria. Una vera battaglia, la seconda di giornata dopo la semifinale, per le azzurre che hanno perso 19-21 il primo set. Secondo set pieno di emozioni, concluso ai vantaggi con la vittoria delle azzurre con il punteggio di 25-23. Buono l’avvio delle italiane nel tie break, con le brasiliane che non riescono più a raggiungerle fino al 15-11 che ha regalato il successo alle azzurre. In semifinaleavevano faticato non poco ad avere la meglio sulle lituane Paulikiene/Raupelyte dopo un’ora di ...

