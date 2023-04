Beach volley, World Tour 2023. Menegatti/Gottardi non si fermano più! E’ semifinale anche a Saquarema (Di domenica 16 aprile 2023) Un altro torneo da incorniciare, un’altra semifinale conquistata con buone possibilità di centrare l’accesso in finale nel Challenge di Saquarema. Marta Menegatti e Valentina Gottardi stanno continuando a stupire e per la seconda volta consecutiva raggiungono la top 4 di un torneo questa volta di secondo livello ma pur sempre molto ben frequentato. Lupo/Rossi, invece, sono costretti a fermarsi nei quarti di finale dall’unica coppia di casa rimasta ancora nel torneo ma portano a casa un quinto posto positivo. Menegatti/Gottardi, dopo aver vinto il girone, hanno superato negli ottavi di finale le francesi Placette/Richard che avevano iniziato molto bene la stagione e che sono allenate dall’ex tecnico di Menegatti Lissandro. Battaglia su tutti i fronti e doppia ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Un altro torneo da incorniciare, un’altraconquistata con buone possibilità di centrare l’accesso in finale nel Challenge di. Martae Valentinastanno continuando a stupire e per la seconda volta consecutiva raggiungono la top 4 di un torneo questa volta di secondo livello ma pur sempre molto ben frequentato. Lupo/Rossi, invece, sono costretti a fermarsi nei quarti di finale dall’unica coppia di casa rimasta ancora nel torneo ma portano a casa un quinto posto positivo., dopo aver vinto il girone, hanno superato negli ottavi di finale le francesi Placette/Richard che avevano iniziato molto bene la stagione e che sono allenate dall’ex tecnico diLissandro. Battaglia su tutti i fronti e doppia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Per Gottardi/Menegatti è semifinale a Saquarema - Luxgraph : Lupo/Rossi a Saquarema superano gli ottavi - VelicoCircolo : ?Dai tornei di Arco, Hockey, beach Volley e beach Soccer in spiaggia, ce n’é per tutti i gusti, tocca solo sceglier… - Luxgraph : A Saquarema Menegatti/Gottardi conquistano i Quarti - Fantacalciok : Beach Volley, Nicolai/Cottafava battono Bryl/Losiak in amichevole -