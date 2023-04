Bayern, 100 milioni per il nuovo '9': in corsa Kane, Kolo Muani e Osimhen (Di domenica 16 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Bayern, 100 milioni per il nuovo '9': in corsa Kane, Kolo Muani e #Osimhen #calciomercato - ETGazzetta : #Bayern, 100 milioni per il nuovo '9': in corsa Kane, Kolo Muani e #Osimhen #calciomercato - agduf1926 : @Walmiltur @Spina14_acm Abbiamo esultato (così come hanno fatto i milanisti) perché le altre due opzioni erano baye… - UmbertoF97 : @LoGerfoFabio Però sono difensori che non ti danno affidamento sul lungo, almeno per me. Per esempio con il Bayern… - Sinaii_Ruffi : es posta eso d q sancionaron a Mane d parte del bayern????? lo lei x ahi pero no se si es 100% real, igual m parece… -