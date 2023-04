Basket | Serie A2 2022 2023 | risultati e classifiche della seconda fase

(Di domenica 16 aprile 2023) Idi tutte le partite e leaggiornateA2di. Dopo un’appassionante Regular Season (o “di qualificazione”), il campionato cadetto non si ferma e vede in scena le partite che poi porteranno, rispettivamente, alla definizione delle squadre che verranno promosse in A1, e quelle che, invece, verranno retrocesse inB. Ecco quindi tutti i tabelloni e il calendario delle partite. REGOLAMENTOREGULAR SEASON GIRONE PROMOZIONE GIRONE GIALLO Gruppo Mascio Treviglio 10 pti (2V, 1P) Acqua S. Bernardo Cantù 10 pti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pistoiasport : Bottegone, può partire la festa: la Valentina's vola in Serie C - VLPesaro : ??? Coach Jasmin Repesa post #PesaroScafati: 'Questa è una sconfitta pesante, abbiamo subito troppo la pressione e s… - solops : Basket Serie A2, la Reale Mutua Torino fa l’impresa ed espugna il Carnera - sportface2016 : #Basket, i risultati della domenica della #SerieA - BasketCity_net : -

...45 Vitesse - Go Ahead Eagles 2 - 0 20:00 AZ - Sparta Rotterdam 0 - 1 20:00 PSV - Excelsior 4 - 0 21:00 sc Heerenveen - FC Volendam 2 - 1- LEGAA 11:00 Sassari - Universo Treviso ...Gli highlights di Bologna - Trento 96 - 80, match dellaA 2022/2023 di. Troppo forte questo Bologna per far sì che Trento potesse impensierirlo. Dopo un periodo complicato la Virtus Bologna raccoglie un'importante vittoria guidata dai suoi ...Partita vissuta sul filo del rasoio e portatrice di tantissime emozioni quella fra Tortona e Brescia che ha visto prevalere, come sorpresa di giornata, Brescia per il punteggio finale di 77 - 90. Dopo ...

Serie A - Openjobmetis Varese penalizzata di 16 punti e ultima in classifica con incubo retrocessione Eurosport IT

Con un quarto periodo da 29-7 la Ble Decò Juvecaserta modifica totalmente il trend della gara con la Virtus Cassino e si aggiudica un importante successo che la conferma al quarto posto ...Partita vissuta sul filo del rasoio e portatrice di tantissime emozioni quella fra Tortona e Brescia che ha visto prevalere, come sorpresa di giornata, Brescia per il punteggio finale di 77-90. Dopo t ...