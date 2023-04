Basket | Serie A | vittorie facili per Milano e Virtus Bologna | Varese reagisce dopo la penalizzazione

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Si è conclusa poco fa la 26ma giornata dellaA 2022-2023 dil’anticipo di ieri tra Reggio Emilia e Treviso e in seguito alla partita in pausa pranzo tra Napoli e Venezia, si sono disputate tra in queste ore le altre sei partite: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. TEZENIS VERONA – EA7 EMPORIO ARMANI61-83 (8-24, 16-15, 20-21, 17-23) Tutto facile pernella sfida esterna contro il Verona.un primo quarto dominato e chiuso con un incredibile +16 (8-24), i ragazzi di Ettore Messina controllano il match per i restanti 30? e vincono senza problemi con un netto +22 (61-83). Da segnalare in casa lombarda i 15 punti di Devon Hall e i 13 di Billy Baron. Alla compagine veneta non bastano invece gli 11 punti di Giordano Bortolani e i 10 punti e 6 ...