Basket, Serie A 2022/2023: l’Olimpia Milano batte Verona, colpo in rimonta di Varese su Trieste (Di domenica 16 aprile 2023) l’Olimpia Milano spazza via la Tezenis Verona mediante il punteggio di 61-83 nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Basket di Serie A 2022/2023. I lombardi, dunque, resta in corsa per accaparrarsi il primo posto in classifica. Varese supera in rimonta Trieste 80-83, mentre Brindisi annienta Sassari con un incredibile 92-58. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023 PROGRAMMA E TV 26^ GIORNATA Verona-OLIMPIA Milano 61-83 (8-24, 16-15, 20-21, 17-23) RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I ragazzi guidati da Ettore Messina si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita mettendo a ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023)spazza via la Tezenismediante il punteggio di 61-83 nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato didi. I lombardi, dunque, resta in corsa per accaparrarsi il primo posto in classifica.supera in80-83, mentre Brindisi annienta Sassari con un incredibile 92-58. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 26^ GIORNATA-OLIMPIA61-83 (8-24, 16-15, 20-21, 17-23) RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I ragazzi guidati da Ettore Messina si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita mettendo a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Basket, #SerieA 2022/2023: l'Olimpia #Milano batte #Verona, colpo in rimonta di #Varese su #Trieste - BresciaOggiIT : Basket serie A Extra zampata in trasferta della Germani Brescia: Tortona va al tappeto dopo un tempo supplementa… - La_Prealpina : Legnano blinda i playoff - zazoomblog : LIVE – Tortona-Brescia 70-69 Serie A1 2022-2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Tortona-Brescia #70-69 #Serie - 98zerocom : Paladini bene nei primi due quarti, poi i padroni di casa prendono in mano le redini del match dopo l’intervallo lu… -