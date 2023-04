Basket femminile | Schio è terza in Eurolega! Sventoraite fa impazzire il Famila sulla sirena

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Un incredibile canestrodi Egleregala il terzo posto alnelle Final Four di Eurolega. Le venete concludono al meglio una stagione europea semplicemente straordinaria e lo fanno grazie al successo nella finalina contro le padrone di casa dello USK Praga per 59-56. Un altro capolavoro di, che aveva riportata un’italiana alle Final Four dopo ventuno anni, con ilche ha anche disputato una semifinale strepitosa contro la corazzata Fenerbahce.sicuramente si prende la scena per la clamorosa tripla finale, ma la migliore perè stata Marina Mabrey con 17 punti. In doppia cifra ha concluso anche Astou Ndour con 11 punti, ma importanti anche i nove punti di Rhyne Howard e ...