Baseball, Serie A 2023: nella prima giornata vincono Parma, San Marino e Fortitudo (Di domenica 16 aprile 2023) Si apre con una doppia vittoria la stagione di Parma. La squadra detentrice del titolo ha vinto infatti entrambi i confronti contro Cervignano in occasione della giornata inaugurale della Serie A 2023 di Baseball, mostrando già da adesso i muscoli alla concorrenza. In gara-1 il team emiliano ha chiuso la pratica firmando il risultato di 1-8. Ancora più rotondo poi il responso di gara-2, conclusa con un sonoro 0-10. Nel raggruppamento B spicca anche il doppio successo dei New Black Panthers, abili ad arginare i Reggio Rays per 9-4 e 5-0. Nel girone A si è fatta trovare pronta anche San Marino, autrice di due partite a senso unico in cui ha superato l’Athletics Baseball prima per 1-11 e successivamente per 0-12. Non sbaglia neanche Macerata, la quale ha ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Si apre con una doppia vittoria la stagione di. La squadra detentrice del titolo ha vinto infatti entrambi i confronti contro Cervignano in occasione dellainaugurale delladi, mostrando già da adesso i muscoli alla concorrenza. In gara-1 il team emiliano ha chiuso la pratica firmando il risultato di 1-8. Ancora più rotondo poi il responso di gara-2, conclusa con un sonoro 0-10. Nel raggruppamento B spicca anche il doppio successo dei New Black Panthers, abili ad arginare i Reggio Rays per 9-4 e 5-0. Nel girone A si è fatta trovare pronta anche San, autrice di due partite a senso unico in cui ha superato l’Athleticsper 1-11 e successivamente per 0-12. Non sbaglia neanche Macerata, la quale ha ...

