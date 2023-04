Barzaghi: «Inter squadra bipolare! Attaccanti non trovano fiducia» (Di domenica 16 aprile 2023) Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato del momento dell’Inter all’indomani della sconfitta contro il Monza. Il giornalista descrive il momento della squadra attesa mercoledì dalla sfida al Benfica di Champions League BIPOLARE – Queste le parole di Barzaghi: «L’Inter è una squadra bipolare, alterna grandi percorsi nelle coppe ad un rendimento in campionato disastroso. Un attacco che non segna, è passato da una media gol da 2,3 a 0,88. Nel 2023 la media gol è calata sotto al gol impartita. Gli Attaccanti non trovano la fiducia, un feeling con il gol che sarebbe fondamentale per vincere delle partite che la squadra controlla prima di calare nel secondo tempo e poi subire l’avversario. E capitato con ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato del momento dell’all’indomani della sconfitta contro il Monza. Il giornalista descrive il momento dellaattesa mercoledì dalla sfida al Benfica di Champions League BIPOLARE – Queste le parole di: «L’è unabipolare, alterna grandi percorsi nelle coppe ad un rendimento in campionato disastroso. Un attacco che non segna, è passato da una media gol da 2,3 a 0,88. Nel 2023 la media gol è calata sotto al gol impartita. Glinonla, un feeling con il gol che sarebbe fondamentale per vincere delle partite che lacontrolla prima di calare nel secondo tempo e poi subire l’avversario. E capitato con ...

