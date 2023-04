Barcellona | flop a Getafe L’Atletico dà due importanti risposte

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 aprile 2023) Ildi Xavipa in casa dele non va oltre il pareggio. Arriva il successo invece perMadrid di Simeonedeldi Xavi, che anon va oltre lo 0-0 e tiene ancora aperti i giochi per conquistare la Liga, con il Real Madrid comunque a nove punti di distanza. Sorride inveceMadrid, che si sbarazza dell’Almeria con il risultato di 2-1. La squadra di Simeone, trascinata da un Griezmann in grande spolvero, conquista così i tre punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.