Barbara D’Urso, clamorosa ipotesi nel suo futuro | È il momento del tradimento? (Di domenica 16 aprile 2023) Indiscrezioni sul futuro di Barbara D’Urso, la conduttrice potrebbe sorprendere i suoi telespettatori: possibile cambio radicale Questi ultimi anni non sono stati un periodo fiorente per la carriera di Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset aveva creato non poche polemiche per via del troppo trash presente nei suoi programmi del pomeriggio di Canale 5. Già due anni fa, dopo il Covid, Piersilvio Berlusconi aveva deciso di dare un taglio al troppo trash in tv, sottolineando che si sarebbe dovuto dare più spazio ai gusti del pubblico che erano nettamente cambiati rispetto a prima. Barbara D’Urso, novità per la sua carriera? – direttanews.comLe persone avevano bisogno di informazioni, di intrattenimento sì, ma anche di informazioni. L’infotainment di cui Berlusconi e la ... Leggi su direttanews (Di domenica 16 aprile 2023) Indiscrezioni suldi, la conduttrice potrebbe sorprendere i suoi telespettatori: possibile cambio radicale Questi ultimi anni non sono stati un periodo fiorente per la carriera di. La conduttrice Mediaset aveva creato non poche polemiche per via del troppo trash presente nei suoi programmi del pomeriggio di Canale 5. Già due anni fa, dopo il Covid, Piersilvio Berlusconi aveva deciso di dare un taglio al troppo trash in tv, sottolineando che si sarebbe dovuto dare più spazio ai gusti del pubblico che erano nettamente cambiati rispetto a prima., novità per la sua carriera? – direttanews.comLe persone avevano bisogno di informazioni, di intrattenimento sì, ma anche di informazioni. L’infotainment di cui Berlusconi e la ...

